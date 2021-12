Wettbewerbe im Mittleren Osten Warum spritzen Sie Kamelen Botox, Frau Kemphues?

60 Millionen Dollar lassen sich bei Schönheits-Festivals für Kamele verdienen. Birgit Kemphues hat eine eigene Beauty-Reihe für die Paarhufer entwickelt. Was am meisten gefragt ist – und was wirklich zählt.