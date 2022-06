Prices Anwalt Nicholas Hamblin sagte, seine Mandantin habe »überreagiert, als sie sich kritisiert fühlte«, und habe zudem psychische Probleme. Der Ex-Mann und seine Partnerin kritisierten das Urteil als zu milde. Eine Haftstrafe hätte der Schwere des Vergehens mehr Rechnung getragen und ein klares Signal an Price gesandt, ließ das Paar ausrichten.

Nächstes Verfahren folgt offenbar in zwei Wochen

Laut der »Sun« steht Price bereits in Kürze das nächste Verfahren bevor. In zwei Wochen muss sie sich demnach erneut für ein Verkehrsvergehen verantworten. Price soll mit ihrem BMW nahe ihrem Wohnistz in West Sussex mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden sein. Die 44-Jährige macht seit Jahren durch Skandale auf sich aufmerksam.