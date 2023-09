7 / 10

Der breiten Weltöffentlichkeit wurde Mohamed Al-Fayed als Vater von Dodi Al-Fayed bekannt, der am 31. August 1997 gemeinsam mit Prinzessin Diana in Paris tödlich verunglückte. Auf diesem Bild einer Sicherheitskamera des Hotel Ritz in Paris am 30. August 19971 sind Diana und Dodi zu sehen.