Mollie Fitzgerald "Captain America"-Darstellerin soll ihre Mutter erstochen haben

Die Polizei im US-Bundesstaat Kansas hat die Schauspielerin und Regisseurin Mollie Fitzgerald wegen Mordverdachts festgenommen. Die 38-Jährige soll ihre Mutter in einem Haus in der Nähe von Kansas City erstochen haben, wie die Zeitung "The Kansas City Star" und mehrere lokale Fernsehsender berichteten.

Fitzgerald wurde durch eine kleine Rolle als "Stark Girl" in der Marvel-Verfilmung "Captain America: The First Avenger" bekannt. Außerdem war sie Assistentin des Regisseurs Joe Johnson.

Laut Polizei wurde Fitzgeralds 68-jährige Mutter am 20. Dezember tot in ihrem Haus in Olathe gefunden. Nur wenige Tage später sei die Tatverdächtige identifiziert worden. Fitzgerald sitzt jetzt im Johnson-County-Gefängnis. Die Kaution wurde auf 500.000 Dollar (ungefähr 446.000 Euro) festgesetzt.

Im Jahr 2011 hatte Fitzgerald der Seite "Comic Book Movie" ein Interview zu ihrer Rolle in "Captain America" gegeben. Darin sagte sie: "Ein Teil dieser Produktion zu sein, war eine der besten Erfahrungen meines Lebens." Obwohl ihre Schauspielrolle "sehr klein" gewesen sei, habe sie die Erfahrung als unbezahlbar empfunden.