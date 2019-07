Feierstimmung im Fürstentum von Monaco: Louis Ducruet, der Sohn von Stéphanie von Monaco, hat an diesem Wochenende seine Freundin Marie Chevallier geheiratet. Es sei eine atemberaubende königliche Hochzeit gewesen, schrieb das Team der Designerin Rosa Clará, die das Braut-Outfit entwarf, zu einem Foto der Eheleute auf Instagram.

Man gratuliere dem charmanten Paar zur Hochzeit und wünsche nur das Beste. Die Braut habe sich für die standesamtliche Hochzeit für einen Jumpsuit aus Seide entschieden, teilte Rose Clará mit. Das Team sei sehr stolz, mit seinem Kleidungsstück Teil dieses denkwürdigen Tages gewesen zu sein.

Im Februar 2018 hatte Ducruet bekanntgegeben, dass er seine langjährige Freundin heiraten werde. Mit einem Foto von seinem Antrag und den Worten "Ich möchte euch die zukünftige Frau Ducruet vorstellen" verkündete er auf Instagram seine Verlobung.

Mehrere Medien, unter anderem der "Figaro", berichten, dass auf die standesamtliche Trauung am Freitag die kirchliche Zeremonie am Samstag folgte. Demnach gab sich das Paar in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée in Monaco das Jawort. Hier heiratete 1956 auch Ducruets Großvater, Fürst Rainier, die US-Schauspielerin Grace Kelly.

Louis Ducruet ist das älteste der drei Kinder von Prinzessin Stéphanie und damit ein Neffe von Fürst Albert. Sein Vater ist Stéphanies Ex-Mann und früherer Leibwächter Daniel Ducruet. Louis Ducruet und Marie Chevallier hatten sich in den letzten Jahren schon häufiger gemeinsam bei öffentlichen Auftritten gezeigt.