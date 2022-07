Dem Bericht zufolge bemerkte eine Lehrerin am Dienstag den Brand und löste Feueralarm aus. Die Schule wurde evakuiert. Zwei Hausmeister gingen in das Gebäude zurück, um sicherzugehen, dass keine Kinder mehr auf der Toilette waren. Dabei erlitten sie leichte Rauchgasvergiftungen und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.