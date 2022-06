In den USA ausgeschlossen Nancy Pelosi erhält Kommunion im Vatikan

Cordileone untersagte der 82-jährigen praktizierenden Katholikin deswegen die Teilnahme an der Kommunion in seinem Erzbistum. Sie dürfe erst wieder teilnehmen, wenn sie ihre Haltung öffentlich ändere, beichte und »die Absolution für diese schwere Sünde erhält«.

Auch Präsident Joe Biden könnte bald ein ähnliches Schicksal drohen. Die Konferenz der katholischen Bischöfe in den USA will ihm die kirchlichen Sakramente vorenthalten – ebenfalls wegen seiner Haltung in Abtreibungsfragen - die wie die Pelosis der bis vorige Woche gängigen Rechtslage in den USA entspricht.