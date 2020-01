Naomi Osaka wird in wenigen Wochen wird als Titelverteidigerin bei den Australian Open antreten. Die Tennisspielerin nutzte die Saisonpause für einen Urlaub in der Karibik - doch dieser war offenbar nicht ausschließlich erholsam für die 22-Jährige. Schuld daran? Ihre große Schwester Mari - das zumindest berichtete Osaka bei einer Pressekonferenz der Women's Tennis Association.

"Sie zwang mich zum Paddleboarden, die Strömung zog uns mit und ich wäre fast gestorben", sagte Osaka - räumte allerdings ein, dass ihre Darstellung möglicherweise nicht ganz objektiv sei - wenn man Angst habe, erscheine alles dramatischer: "Mari würde vielleicht sagen, ich lüge, aber das ist das, was mir persönlich passiert ist."

Sie möge den Ozean nicht besonders, sagte Osaka. Die beiden Frauen seien dann aber in der Nähe des Hauses Paddleboarden gegangen. Zunächst sei alles gut gewesen, so die Japanerin. "Es war ein wunderschöner Tag. Ich sah Seesterne." Plötzlich seien sie jedoch auf eine Strömung gestoßen. "Ich flippte ein bisschen aus", sagte Osaka. Das Haus sei immer weiter entfernt gewesen und sie könne nicht so gut schwimmen.

Noch schlimmer wurde es für Osaka offenbar als sie schließlich ins Wasser fiel: Sie habe an die Haie in der Karibik gedacht und ihre Schwester angeschrien: "Wenn ich sterbe, ist das deine Schuld. Du musst Mama erzählen, wie ich auf den Turks- und Caicosinseln gestorben bin."

Mari Osaka ließ sich davon offenbar nicht beeindrucken: Als ihre Schwester es wieder auf das Paddleboard geschafft hatte, sagte die ältere, dass sie einen Hai gesehen habe. Die Folge: Tränen und Geschrei. Mittlerweile kann Naomi Osaka über die Geschichte Lachen, wie ein Video der Pressekonferenz zeigt - doch in der Karibik sah das offenbar noch anders aus: "In dem Moment dachte ich wirklich, dass ich nicht so sterben will."

Naomi Osaka steht aktuell auf Platz vier der Weltrangliste. 2018 gewann sie die US- 2019 die Australian Open. Sie war die erste Asiatin an der Weltranglistenspitze. Die 22-Jährige ist Tochter eines Haitianers und einer Japanerin. Lesen Sie hier mehr: "Sie wird als Japanerin gefeiert - solange sie gewinnt."