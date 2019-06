Mit dem Leben als Prominente kennt Natalie Portman sich aus: Seit ihrer Kindheit spielt die 38-Jährige in Filmen mit, gewann einen Oscar und zwei Golden Globes. Auch in ihrem Film "Vox Lux" spielt sie einen Star - allerdings eine Sängerin. Und das Leben ihrer Rolle unterscheidet sich offenbar deutlich von dem Portmans.

"Es gibt einen Unterschied in der Art und Weise, wie Schauspieler und Popstars dem Ruhm ausgesetzt sind", sagte Portman der "Cosmopolitan". "Schauspieler verkaufen ihre Filme und die Figuren, die sie darin spielen." Popstars würden im Gegensatz dazu "ihre Persönlichkeit verkaufen". Bei einem Star - wie ihrer Rolle Celeste - werde das Leben der Öffentlichkeit freigegeben. Es gebe keine Trennlinie zwischen Privatem und Job mehr.

"Ich mag extreme Frauen"

Das hat Portman zufolge auch Auswirkungen darauf, wie Popstars - insbesondere weibliche - sich in der Öffentlichkeit zeigen: Musikerinnen müssten, wenn sie zum Abendessen gingen, genauso großartig aussehen wie auf einer Bühne. In Portmans Branche ist das offenbar anders: "Schauspielerinnen können in ihrem Privatleben leichter untertauchen."

Diese Unterschiede waren ein Aspekt, der Portman an dem Film reizte: "Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt", sagte sie. "Ich finde es total faszinierend, wie Menschen es schaffen, permanent in der Öffentlichkeit zu stehen." Aber auch von ihrer Rolle war sie schnell überzeugt. Sie habe sofort gewusst, wie die Figur Celeste ticke. "Sie ist extrem, und ich mag extreme Frauen", sagt Portman. Sie habe die Dinge aus Celestes Perspektive sehen wollen.

Portman wurde 1994 als Mathilda in "Léon - Der Profi" bekannt. Für ihre Hauptrolle in "Black Swan" erhielt sie 2011 den Oscar und den Golden Globe.