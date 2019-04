Den Beziehungsratschlag der Woche...

... gab Neil Patrick Harris, der seit vielen Jahren mit seinem Ehemann David Burtka zusammen ist. "Ich denke, das Geheimnis einer Beziehung ist einfach Durchhaltevermögen", sagte der Schauspieler "Entertainment Tonight". Das sei nicht immer schön, aber Burtka sei schön - "das macht es einfach".

Die beiden Männer sind seit 2014 verheiratet, vor Kurzem feierten sie den 15. Jahrestag ihres ersten Dates - für Harris war das der Anlass für eine Liebeserklärung an Burtka auf Instagram: "Ich bin diesem wunderschönen Mann so, so dankbar, dass er mir sein Herz, seine Schulter, seine Kraft, seine Lust, sein Lachen, seine Freude gegeben hat", schrieb er. "Er ist Schauspieler, Koch, Autor, Sänger, Produzent und der wunderbarste, selbstloseste Elternteil, den ich je gesehen habe."

Harris wurde als Barney Stinson in der Serie "How I Met Your Mother" bekannt, Burtka ist ebenfalls Schauspieler und hat außerdem eine Cateringfirma. Das Paar hat zwei Kinder.

Die Erziehungsmethoden der Woche...

... machte Schauspielerin Nicole Kidman öffentlich. Ihre Kinder sollten ein möglichst gewöhnliches Leben führen, ihr sei aber bewusst, dass sie sich durch ihre Methoden bei den Kindern "unbeliebt" machen könnte, sagte sie dem Magazin "Vanity Fair".

"Sie haben kein Handy und kein Instagram", sagte Kidman über die zehnjährige Sunday Rose und die achtjährige Faith Margaret. Sie wolle damit "gewisse Grenzen aufrechterhalten".

Die Zensur der Woche...

... kam von Denise Richards - und zwar bezogen auf einen Film, in dem sie selbst mitgespielt hatte. Wie die 48-jährige Schauspielerin in einem Interview sagte, hätten ihre Töchter, 13 und 15, sie auf den Film "Wild Things" angesprochen.

Richards war "schockiert", denn: in dem Erotik-Thriller hatte sie viel Haut gezeigt, eine Kussszene im Pool mit Kollegin Neve Campbell inklusive. Ihren Töchtern sagte Richards deshalb nun, "dass ich nicht will, dass sie den Film sehen".

Die Töchter seien jetzt noch nicht im richtigen Alter - aber: "Wenn sie ihn eines Tages sehen, sind sie vielleicht nicht damit einverstanden, aber dafür hat Mutti sich nun einmal entschieden."

Die Begrüßung der Woche...

... gab es zwischen Prinz William und Jacinda Ardern. Die neuseeländische Premierministerin hieß den britischen Royal mit dem Hongi willkommen, dem traditionellen Begrüßungsritual der Maori. Der BBC zufolge sagte Ardern, sein Besuch sei eine Gelegenheit, der Opfer der terroristischen Attacke von Christchurch zu gedenken.

Prinz William nannte den Anschlag einen "grausamen Albtraum". Er besuchte unter anderem ein muslimisches Mädchen, das bei dem Anschlag verletzt worden war. Das Kind war nach Angaben des Kensington-Palastes erst diese Woche aus dem Koma erwacht.

Den Abgang der Woche...

... legte Pamela Anderson hin. Sie verließ eine Spendengala für Kinder in Not, nachdem ein Teil des dort gesammelten Geldes für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame bestimmt wurde. "Die Kinder von Marseille hätten die 100.000 Euro sicher nötiger gehabt als die Kathedrale, für die mehrere Milliardäre über eine Milliarde Euro gespendet haben", schrieb der ehemalige "Baywatch"-Star in einer Twitter-Botschaft.

Anderson hatte mit ihrem Lebensgefährten, dem Fußballer Adil Rami, die jährliche Gala seines Klubs Olympique Marseille besucht. Eigentlich sei die Veranstaltung bedürftigen Kindern gewidmet gewesen. Der Präsident des Klubs, Frank McCourt, hatte nach dem Brand von Notre-Dame jedoch angekündigt, dass ein Teil der Spenden in den Wiederaufbau fließen solle. Sie sei "wütend und enttäuscht" gewesen, schrieb die 51-Jährige.

Das Geburtstagskind der Woche...

... heißt Prinz Louis. Pünktlich zu seinem ersten Geburtstag haben William und Kate nun neue Fotos von ihrem Sohn veröffentlicht. Zwei der drei Fotos zeigen Louis lachend in einer Waldlandschaft, an seinem Pullover hängen offenbar Spuren von Moos. Auf dem dritten Foto posiert die Nummer fünf in der Thronfolge etwas seriöser - in einem Pulli mit Hundemotiv.

Die drei Fotos habe Herzogin Kate im April auf dem Gelände des Familiensitzes in Norfolk aufgenommen, teilte der Kensington Palace mit.

Den Sinneswandel der Woche...

... hatte Patrick Schwarzenegger. Und zwar laut eigenen Angaben dank Arnold, seinem Vater.

Seine Geschichte geht so: Nachdem Nachwuchsschauspieler Patrick bekifft zu einem Osterfrühstück gekommen war, stellte sein Vater ihn zur Rede - und sagte ihm, dass er "high on life" sei und das Leben ohne Drogen genieße.

So schrieb es der Schwarzenegger-Sohn auf Instagram und postete ein Foto von sich mit Victory-Zeichen. In dem Posting gab er auch an, seither nicht mehr gekifft zu haben.

Vielleicht hat er sich gedacht, dass man lieber auf einen hören sollte, der den Terminator gespielt hat.