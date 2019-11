Die Entscheidung der Woche...

...hat Neil Young getroffen. Der kanadische Musiker kündigte an, seine Künstlerseite auf Facebook aus Protest gegen das soziale Netzwerk zu löschen. Auslöser sei, dass Facebook das jährliche Galadinner der US-amerikanischen Federalist Society finanziell unterstützt habe. Die mächtige rechte Organisation steht hinter der Ernennung des umstrittenen Konservativen Brett Kavanaugh zum Richter am Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Tatsächlich trat Facebook als "Gold Circle Sponsor" bei dem Dinner Mitte November auf.

Young schrieb auf seiner Webseite, seiner Ansicht nach sollte ein soziales Netzwerk keine Verpflichtungen gegenüber politischen Gruppen eingehen. Der 74-Jährige kritisierte außerdem die "falschen Informationen, die der Öffentlichkeit regelmäßig auf Facebook zur Verfügung gestellt werden."

Die Klimaschützer der Woche...

...sind Coldplay. Die Musiker rund um Frontmann Chris Martin haben beschlossen, erst dann wieder auf Tournee zu gehen, wenn dies klimaneutral möglich ist. "Wir nehmen uns die nächsten ein oder zwei Jahre Zeit, um herauszufinden, wie unsere Tour nicht nur nachhaltig, sondern auch nützlich sein kann. Wir wären enttäuscht, wenn sie nicht klimaneutral wäre", sagte Martin der BBC.

Am schwierigsten sei es, eine Lösung für die vielen klimaschädlichen Flugreisen zu finden. Auf ihrer letzten Tour mit dem Titel "A Head Full of Dreams" spielte die Band 2016 bis 2017 insgesamt 122 Shows auf vier Kontinenten. In anderen Bereichen habe man schon konkrete Ideen, so Martin. "Zum Beispiel ist unser Traum, eine Show ohne Einwegplastik zu veranstalten und den Strom aus Solarenergie zu beziehen."

Eine Band will umweltfreundlich werden Die Band Coldplay hat entschieden, vorerst nicht mehr auf Tour zu gehen, um das Klima zu schützen. Man wolle zunächst umweltfreundliche Lösungen für die eigenen Konzerte finden, sagte Sänger Chris Martin. "Wir nehmen uns die nächsten ein oder zwei Jahre Zeit, um herauszufinden, wie unsere Tour nicht nur nachhaltig, sondern auch nützlich sein kann. Wir wären enttäuscht, wenn sie nicht klimaneutral wäre", so Martin. Am schwierigsten sei es, eine Lösung für die vielen klimaschädlichen Flugreisen zu finden. Auf ihrer letzten Tour mit dem Titel "A Head Full of Dreams" spielte die Band 2016 bis 2017 insgesamt 122 Shows auf vier Kontinenten. Hier ist Martin mit Sängerin Beyoncé zu sehen. In anderen Bereichen hat die Band offenbar schon konkrete Ideen: "Zum Beispiel ist unser Traum, eine Show ohne Einwegplastik zu veranstalten und den Strom aus Solarenergie zu beziehen." Die Naturschutzorganisation WWF lobte die Pläne von Coldplay. "Es ist fantastisch zu sehen, dass sich weltberühmte Künstler für den Schutz des Planeten einsetzen", sagte der Klimawandelexperte der Organisation, Gareth Redmond-King. Mit dem neuen Album, das am Freitag veröffentlicht wird, will Coldplay nach eigener Aussage die globale Perspektive der Band zum Ausdruck bringen. "Wenn man das Privileg hatte, um die Welt zu reisen, dann weiß man, dass wir alle dieselbe Heimat haben", sagte Martin. Hier ist er auf dem Global Citizen Festival am Rande des Hamburger G20-Gipfels mit Herbert Grönemeyer zu sehen. Am 25. November wird Coldplay im Naturkundemuseum in London ein Konzert für Fans geben, dessen Einnahmen komplett an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden sollen.

Die bissigste Reaktion der Woche...

...zeigte Kirsten Dunst. In der "Spider-Man"-Trilogie wurde die heute 37-Jährige weltberühmt. Doch die Rolle lehrte sie auch, sich zu wehren, wie sie nun verriet: Sie hätte einen Bungee-Jump von der Decke machen müssen. "Ich wollte das wirklich nicht tun, und als ich es ausprobierte, sagte ich: 'Nun, ihr hättet das filmen sollen, denn ich werde das nie wieder machen.'"

Für denselben Dreh sei auch eine körperliche Veränderung von ihr gefordert worden, sagte Dunst in dem Interview: Einer der Produzenten habe sie subtil dazu zwingen wollen, dass sie ihre Zähne in "perfekte Barbie-Puppen-Zähne" umwandeln lasse. Sie habe geantwortet: "Nein, auch das werde ich nicht tun."

"Du bist toll, liebe deine Zähne und ändere nichts an dir" Seit dreißig Jahren steht Kirsten Dunst als Schauspielerin vor der Kamera, im August wurde die 37-Jährige mit einem Hollywood-Stern geehrt. Doch sie soll in ihrer Karriere zu Dingen gedrängt worden sein, zu denen sie nicht bereit gewesen sei. Das erzählte Dunst nun in einem Interview mit der australischen Nachrichtenseite "News.com.au". Dunst sei es aber nie besonders schwergefallen, Nein zu etwas zu sagen, das ihre persönlichen Grenzen überschreite. Das galt offenbar vor allem für die "Spider Man"-Trilogie, in der sie an der Seite von Tobey Maguire spielte. Hier ist Dunst bei den Oscars im Jahr 2007 mit ihm zu sehen. Bei den Dreharbeiten war demnach ein Stunt vorgesehen. Sie hätte einen Bungee-Jump von der Decke machen müssen. "Ich wollte das wirklich nicht tun, und als ich es ausprobierte sagte ich: 'Nun, ihr hättet das filmen sollen, denn ich werde das nie wieder machen. Ihr müsst einen anderen Weg finden.'" Für denselben Dreh sei nicht nur die Überwindung ihrer Ängste, sondern auch eine körperliche Veränderung von ihr gefordert worden, sagte Dunst in dem Interview. Einer der Produzenten des Films habe sie subtil dazu zwingen wollen, dass sie ihre Zähne in "perfekte Barbie-Puppen-Zähne" umwandeln lasse. "Ich sagte: 'Nein, auch das werde ich nicht tun'." Das Selbstvertrauen habe sie den starken Frauen zu verdanken, von denen sie in ihrer Jugend umgeben war - darunter ihre Mutter und die Regisseurin Sofia Coppola. Dunst wurde 1982 im US-Staat New Jersey geboren. Ab dem Alter von sieben Jahren übernahm sie kleinere Rollen. 1994 hatte sie an der Seite von Brad Pitt und Tom Cruise in "Interview mit einem Vampir" ihren ersten großen Filmauftritt. Die Teenagerkomödie "Girls United" aus dem Jahr 2000 war ein Kassenschlager. Dunst ist mit dem Schauspieler Jesse Plemons ("Breaking Bad") verheiratet. Das Paar hatte sich bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Fernsehserie "Fargo" kennengelernt, in der sie ein Ehepaar spielten. Dunst und Plemons haben ein gemeinsames Kind. Ihr Sohn Ennis ist eineinhalb Jahre alt.

Die albernste Debatte der Woche...

...beendete Céline Dion. Die sogenannte Tür-Kontroverse dreht sich um die Frage, ob in der "Titanic"-Verfilmung von 1997 Jack neben seine Geliebte Rose auf das Holzstück - oft als Tür bezeichnet - gepasst hätte. Dion sagte dazu nun, dass der offenkundig vor Kälte erstarrten Rose kein Vorwurf zu machen sei. "Und zweitens: Er braucht keine Einladung."

Die Sängerin hatte damals mit "My Heart Will Go On" den Song zum Film aufgenommen - auch dazu äußerte sich Dion nun: "Es hat mir nicht gefallen", sagte die 51-Jährige über ihre ersten Gedanken zu dem Stück. Ihr Ehemann habe sie dann ermutigt, doch eine Demoaufnahme zu machen. Dion dürfte es nicht bereut haben.

Ein anderes Ende für "Titanic"? 1997 lieferte Céline Dion mit "My Heart Will Go On" den Filmsong zum Drama "Titanic". Noch heute treibt manche Fans eine Frage zu dem Film um: "Wäre für Jack nicht auch noch Platz auf der Tür gewesen?" Hätte er also gar nicht ertrinken müssen, sondern gemeinsam mit seiner Geliebten Rose gerettet werden können? Nun wurde Dion in einer Talkshow gebeten, ihren Beitrag zu der Debatte zu liefern: Man sehe, dass Rose vor Kälte erstarrt und nicht bei Sinnen sei, sagte die Sängerin. "Und zweitens: Er braucht keine Einladung." Vielleicht sei Jack aber auch so eingefroren gewesen, dass er nicht die nötige Kraft gehabt hätte, sich auf die Tür zu hieven. Im Sommer war Jack-Darsteller Leonardo DiCaprio in einem Interview auf dasselbe Thema angesprochen worden. Während DiCaprio abblockte, sprangen Brad Pitt und Margot Robbie sofort auf das Thema an. Die drei spielen gemeinsam in Quentin Tarantinos neuem Film "Once Upon a Time in Hollywood". "Hättest du dich nicht noch da draufquetschen können? Das hättest du tun können, nicht wahr?", fragte Pitt. Und auch Margot Robbie konnte sich offenbar sofort an besagte Szene erinnern: "Ich erinnere mich, dass ich mir als kleines Mädchen die Augen ausgeheult habe", sagt sie - und fragte, ob es am Set die Überlegung gegeben habe, die Tür kleiner zu machen. DiCaprios einzige Antwort: "Kein Kommentar." Rose-Darstellerin Kate Winslet gab sich übrigens deutlich weniger verschlossen: "Er hätte sich einfach mehr anstrengen sollen, um auf diese Tür zu kommen, denn ich denke, es hätte gepasst!", sagte sie 2017 in einem Interview. Und Regisseur James Cameron? "Hätte er gelebt, wäre das Ende des Films bedeutungslos gewesen", sagte er über Jack. "In dem Film geht es um Tod und Trennung; er musste sterben."

Die bedrückendste Geschichte der Woche...

...machte Matt Damon publik. Er habe wegen seiner Familie ein Jahr lang pausieren wollen, weil er zuvor fünf Filme hintereinander gedreht habe, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Aber 2017 lag mein Vater im Sterben, und deshalb gingen wir in meine Heimatstadt Boston zurück, damit ich bei meinem Vater im Krankenhaus sein konnte.

Es war ein schreckliches, sehr hartes Jahr", sagte Damon. Weil dies für seine Familie keine wirkliche Pause gebracht habe, habe er nochmals ein Jahr Auszeit drangehängt. "Das war wirklich nötig."

Auszeit für die Familie Auch ein Hollywoodstar muss mit Krisen umgehen. Darüber hat Matt Damon nun in einem Interview gesprochen. Damon mit seiner Frau Luciana Barroso: Für seine Familie habe er sich eine Pause nehmen wollen. Doch als sein Vater im Sterben lag, habe er bei ihm sein wollen, sagte der Schauspieler. "Es war ein schreckliches, sehr hartes Jahr", sagte Damon. Weil dies für seine Familie keine wirkliche Pause gebracht habe, habe er danach nochmals eine einjährige Auszeit drangehängt. In Hollywood beobachtet Damon eine Veränderung. Daher sei es "fast unglaublich" gewesen, dass er für das nostalgische Rennfahrer-Drama mit Christian Bale (l.) Geld bekommen habe. Das habe einen Grund: "Es werden ganz andere Filme produziert - die Art von Dramen, die mein Brot-und-Butter-Geschäft waren, wandern ins Fernsehen oder werden gar nicht mehr gemacht." Damon glaubt, dass es auch noch in Zukunft für ihn Arbeit in der Branche geben wird. "Aber wenn ich jetzt ins Geschäft einsteigen würde, hätte ich schon Angst. Denn es gibt keine Sicherheit mehr."

Die Erleichterung der Woche...

...verspürte wohl Kim Kardashian. Die 39-Jährige war dabei, als der verurteilte Mörder Rodney Reed erfuhr, dass seine geplante Hinrichtung verschoben wurde. "Es war extrem emotional", sagte Kardashian. "Gelobt sei Jesus" habe Reed in dem Moment gesagt. Auf Instagram schrieb die Frau von Kanye West, dass Worte nicht beschreiben könnten, wie groß die Erleichterung in diesem Moment gewesen sei.

Es sei ein Privileg gewesen, in diesem Augenblick neben Reed gesessen zu haben. Kardashian sei dankbar für all die Unterstützung von jenen, die ihre Stimme erhoben haben.

"Er hat gesagt 'Gelobt sei Jesus'" Fast drei Millionen Menschen hatten sich in einer Petition für Rodney Reed stark gemacht und seine Freilassung gefordert. Immer wieder gingen Demonstranten im texanischen Bastrop auf die Straßen - mit Erfolg. Die geplante Hinrichtung wurde vorerst verschoben. Kim Kardashian machte sich immer wieder für Reed stark. In einem TV-Interview mit NBC verriet die 39-Jährige nun, dass sie bei Reed war, als dieser erfuhr, dass das Oberste Gericht in Texas seine Hinrichtung verschoben hatte. "Es war extrem emotional", so Kardashian. "Gelobt sei Jesus" habe Reed in dem Moment gesagt. Kardashian betonte auf Instagram, dass es ein Privileg gewesen sei, in diesem Augenblick neben Reed gesessen zu haben. Sie sei dankbar für all die Unterstützung von jenen, die ihre Stimme erhoben haben. Reed sitzt nach Angaben der Organisation Innocence Project seit 1998 wegen Mordes an einer jungen Frau 1996 in der Todeszelle. Er beteuert bis heute seine Unschuld. Dass seine DNA am Mordopfer Stacey Stites gefunden wurde, erklärt er mit einer Affäre mit der Frau und einvernehmlichem Sex am Tag der Ermordung. Die Prozessführung war dubios: Bei dem sechswöchigen Verfahren präsentierte die Staatsanwaltschaft grausige Morddetails und stellte Reed als notorischen Sexualstraftäter dar. Im Mai 1998 verhängte die Jury die Todesstrafe. Neben Kardashian hatten sich auch Beyoncé und Rihanna für eine Freilassung eingesetzt.

Reed sitzt nach Angaben der Organisation Innocence Project seit 1998 wegen der Ermordung an einer jungen Frau im Jahr 1996 in der Todeszelle. Er beteuert bis heute seine Unschuld.