Neil Youngs Einbürgerungsversuch US-Amerikaner trotz Kiffer-Vergangenheit?

Bisher lief alles glatt. Am 12. November, kurz nach seinem 74. Geburtstag, wollte der kanadische Sänger und Songwriter Neil Young eigentlich US-Amerikaner werden. Die Gründe lagen auf der Hand: "Ich lebe hier, ich zahle meine Steuern hier, meine wunderbare Familie ist hier - sie sind alle Amerikaner", sagte Young vor knapp zwei Wochen der "Los Angeles Times".

Ergo wolle er auch seine Meinung über die Vereinigten Staaten äußern - und 2020 an der US-Präsidentschaftswahl teilnehmen. Er habe bereits eine Befragung mit Blick auf die Staatsbürgerschaft absolviert, schrieb der 73-Jährige auf seiner Website. Allerdings werde das Verfahren nun kompliziert. Grund sei sein Cannabis-Konsum, zu dem er ein weiteres Mal befragt werden soll.

US-Einbürgerungsbehörden können bei Zweifel an dem "guten moralischen Charakter" des Antragstellers auf einer erneuten Prüfung bestehen. "Good moral character" bedeutet, dass der Einzubürgernde in der Vergangenheit nicht straffällig oder anderweitig auffällig geworden ist und "den Standards durchschnittlicher Bürger der Gemeinde entspricht, wo der Antragsteller leben möchte". Als problematisch in diesem Zusammenhang gelten Prostitution, Spielsucht, Meineid oder Verurteilungen wegen Drogendelikten.

In seiner Autobiographie "Waging Heavy Peace" (etwa: "Schweren Frieden wagen") hatte Young zugegeben, jahrzehntelang Marihuana geraucht, dies inzwischen aber aufgegeben zu haben. Grund sei eine entsprechende Empfehlung seines Arztes gewesen, nachdem er 2005 wegen eines lebensbedrohlichen Hirn-Aneurysmas operiert worden war.

Getty Images Neil Young 2014 beim Buchsignieren in New York City

Er habe alle Fragen der Einbürgerungsbehörde wahrheitsgemäß beantwortet, schrieb Young am Freitag auf seiner Webseite. "Ich hoffe sehr, dass ich mich als moralischer Mensch erwiesen habe und nach meinem Gewissen über Donald J. Trump und seine amerikanischen Mitkandidaten abstimmen kann."

Dass Young Donald nicht gerade ein Fan von Donald Trump ist, kann man sich angesichts seiner frühen Songtexte denken. In Liedern wie "Ohio" kritisierte er das brutale Vorgehen staatlicher Sicherheitskräfte gegen Vietnamkriegsgegner. Erst vergangenes Jahr untersagte der Musiker Trump, seinen Hit "Rockin' the Free World" bei Wahlkampfveranstaltungen zu spielen. Der Liedtext prangerte Armut und soziale Ungerechtigkeit unter den Ex-US-Präsidenten Ronald Reagan und George H. W. Bush an.

Grund dafür, seine Stimme abgeben zu wollen, ist für Young demnach auch die verfehlte Umweltpolitik der Republikaner. "Wir haben einen Klimanotstand und die Regierungen unternehmen nichts dagegen."