Dass sich die Begeisterung in der Royal Family über die neue Netflix-Doku von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan in Grenzen halten würde, war erwartbar. Nun gibt es erste Reaktionen. Die königliche Familie sei »in einem Zustand der Traurigkeit«, schrieb die »Sun« in der Nacht zum Freitag. Es gebe keinen Weg zurück in den inneren Zirkel, zitierte das Blatt Palast-Insider. Der »Mirror« schrieb, Harrys älter Bruder Prinz William sei »stocksauer«.