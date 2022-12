Harry erklärt die Veränderung mit der Hierarchie in der königlichen Familie. Zudem gebe es undichte Stellen, die Geschichten an die Presse weiterreichen würden. Es sei »ein schmutziges Spiel«. Die Frauen, die in die Institution eingeheiratet haben, hätten es nicht leicht gehabt, so Prinz Harry. Passend dazu wechseln sich Aufnahmen von Meghan und Videos von Harrys Mutter, Prinzessin Diana, ab. Beide werden in den Zusammenschnitten von Fotografen verfolgt. »Ich hatte große Angst. Ich wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt«, sagt Harry im Hintergrund. 1997 verlor er seine Mutter bei einem von Paparazzi ausgelösten Autounfall. Bereits in anderen Interviews zog er Parallelen zwischen Dianas Schicksal und dem medialen Umgang mit seiner Frau.