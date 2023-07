Jeden Tag drängen sich etwa 700.000 Privatwagen, Taxis und Lastwagen nach Lower Manhattan, einem der meistbefahrenen Orte der Welt. New York City hofft eine Lösung für das langjährige Problem gefunden zu haben: Eine Maut von bis zu 23 Dollar am Tag.

Am Montag bekam das Vorhaben von der Umweltschutzbehörde grünes Licht. Es wird geschätzt, die Maut könnte 15 bis 20 % des Verkehrs in Manhattan reduzieren. Anwohner und Pendler sind von den Plänen nicht gerade begeistert.

Samuel Fourdjour, Taxi-Fahrer

»Die Stadt fordert diese Gebühr von Leuten, die einer Stadt wohnen und sowieso schon jede Menge Abgaben zahlen. Wenn ich also arbeite und damit auch Geld für die Stadt verdiene, sehe ich nicht ein, warum sie mich zur Kasse bitten, bevor ich das umgekehrt auch tue. Das ist verrückt.«

Helen Ackah, Pendlerin

»Ich kann mir das wirklich nicht leisten, weil ich fünf Tage die Woche zur Arbeit fahre. Das ist lächerlich. Und wie viel verdiene ich in der Woche, dass ich 23 Dollar zahlen muss? Ich muss für den Stellplatz bezahlen und dann im Grunde noch 23 Dollar zusätzlich? Das ist verrückt.«

MD Alam, Lebensmittelhändler

»Wenn wir jeden Tag 200 Dollar verdienen, müssen wir 150 Dollar für Vorräte, Kosten und alles andere ausgeben. 23 Dollar sind also für niemanden gut. Es ist für niemanden gut, außer für die Stadt.«

Die Geldsorgen der einfachen Menschen sind für Gouverneurin Kathy Hochul offenbar zweitrangig. Auf lange Sicht erhofft sie sich eine Steigerung der Lebensqualität im Big Apple.

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York

»Durch die Erhebung von Staugebühren haben die New Yorker eine Menge zu verlieren. Wie wäre es mit täglich 15 bis 20 % weniger Fahrzeugen im zentralen Geschäftsviertel? Weniger Lärm, weniger Hupen und weniger Staus. Wie wäre es mit weniger Luftverschmutzung, weniger Kohlenstoffemissionen, niedrigeren Geschwindigkeiten und weniger Unfällen? Ich habe nichts dagegen, das zu verlieren. Weniger Kinder, die auf dem Weg zur Schule von Autos überfahren werden.«

Den Plan, eine Maut für das stark befahrene Manhattan einzuführen, gibt es schon seit Längerem. So sollten die Mautgebühren ursprünglich schon 2021 eingeführt werden. Im Gegenzug sollten die zusätzlichen Einnahmen auch dazu dienen, die öffentlichen Verkehrsmittel Nahverkehr auszubauen.

An guter ÖPNV-Anbindung aber fehlt es nach Ansicht vieler Einwohner vor allem in den Außenbezirken der Stadt, die bis nach New Jersey reichen. So behaupten viele Pendler aus diesen Vierteln, Manhattan sei für sie nur mit dem Auto gut zu erreichen. Die Maut könnte also Fahrer mit niedrigem Einkommen unverhältnismäßig stark treffen.