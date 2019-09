Es ist schon gut zehn Jahre her, da veröffentlichte der Rapper Eminem einen Song, der Nick Cannon offenbar bis heute beschäftigt. Eminem beleidigte damals Cannon - und machte dessen Ehefrau Mariah Carey Avancen.

Wie Cannon nun in dem Podcast ExpediTIously gesagt hat, ärgerte er sich sehr über Eminems Zeilen. Der rappte laut "People" 2008 sinngemäß: Mariah, lass es uns noch einmal versuchen, ich will dich zurück, verschwinde Nick Cannon. Eminem hatte behauptet, einst mit der Sängerin Carey liiert gewesen zu sein - was die dementiert hatte.

"Stell' dir das mal vor", sagte Cannon in der Sendung. "Wir waren in einem Jet, auf dem Rückweg aus Afrika und dieses Arschloch haut diesen Song raus." Cannon habe gesagt: "Der spricht da über meine Frau! Meine neue Frau!"

Cannon habe Eminem damals auf seinem Blog einen langen Brief geschrieben. Er habe im Kern geschrieben, dass er Eminem als Künstler respektiere, sogar ein Fan sei. Doch für seine Sätze müsse er verantwortlich gemacht werden. "Ich musste ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht", sagte Cannon.

Für alles bereit

Er sei für alles bereit gewesen. "Ich musste meiner Frau zeigen, dass ich ein Mann bin." Er sei vielleicht nicht in der Lage gewesen, Eminem im Rap zu schlagen, doch er hätte ihn verprügelt. Er habe versucht, Eminem zu erreichen, habe Manager kontaktiert - ohne Erfolg.

Am Ende habe allerdings die Vernunft gesiegt. Eminem habe sich schließlich entschuldigt. "Ich will heute nicht mehr kämpfen", sagte Cannon.

Mariah Carey und Nick Cannon heirateten im Jahr 2008. Sie ließen sich sechs Jahre später scheiden. Die beiden haben Zwillinge.