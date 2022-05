Cave erklärte dazu einmal, er bereue das zutiefst, habe aber inzwischen eine gute Beziehung zu Jethro. In einem Interview 2012 sagte Lazenby: »Es fing alles nicht so gut an, der ganze Mist mit meinem Vater, in seinem Schatten zu stehen.«

Der »Guardian « berichtet, Lazenby sei erst am Wochenende aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war demnach wegen einer Attacke auf seine Mutter verurteilt worden.