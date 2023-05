Kyrgios, der als einer der umstrittensten Tennisprofis der Welt gilt, hat derzeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Er hatte im vergangenen Jahr das Viertelfinale der US Open erreicht, musste sich im Oktober jedoch von einem Turnier in Japan zurückziehen, nachdem er sich am Knie verletzt hatte. In der Vergangenheit zertrümmerte Kyrgios mehrfach Schläger oder bepöbelte Schiedsrichter und Publikum.