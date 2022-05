Schon in der Vergangenheit gab es Sticheleien zwischen Kyrgios und Tomic, nun hat der Streit zwischen den früheren Kumpels aber eine neue Eskalationsstufe erreicht. Dafür reichte offenbar ein Kommentar eines Instagram-Users aus. Der schrieb an Kyrgios gerichtet, Tomic sei der bessere Spieler. Das ist durchaus gewagt, denn dazu muss man wissen: Nick Kyrgios steht aktuell auf Rang 76 der Weltrangliste, Tomic auf Platz 418.

Der wiederum las bei Instagram offenbar mit – und hatte gleich eine Erklärung für Kyrgios' Empörung: »Die einzige logische Erklärung ist, dass ich sein Idol bin«, schrieb Tomic auf Instagram. Kyrgios habe schon in der Jugend immer in seinem Schatten gestanden. »Deshalb geht es ihm jedes Mal, wenn jemand meinen Namen erwähnt, unter die Haut«, so der 29 Jahre alte Tomic: »Er weiß, dass er die Geschichte nicht neu schreiben kann.«

Kyrgios wurde davon offenbar angestachelt. »Vergessen wir nicht, dass ich deinen Rückflug von Shanghai bezahlt habe, weil du kein Geld hattest«, so der 27-Jährige: »Hahahaha, schreibe die Geschichte neu, du bist der meistgehasste Sportler in Australien .« Und: »Du hast recht, das kann dir keiner nehmen.«

Sowohl Kyrgios als auch Tomic galten schon in der Jugend als sehr talentiert. Ihre Karrieren entwickelten sich zuletzt jedoch in verschiedene Richtungen. Kyrgios spielt noch immer bei der Tenniselite mit, Tomic ist eher bei Qualifikations- und Challenger-Turnieren unterwegs.

Sowohl Kyrgios als auch Tomic sind aber auch für ihre Launen bekannt. So beleidigte Kyrgios zuletzt einen Referee in Miami und zertrümmerte seinen Schläger. Tomic war 2019 wegen eines lustlosen Auftritts in seiner Erstrundenbegegnung in Wimbledon mit einer Geldstrafe belegt worden.

Am 27. Juni beginnt bald wieder das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, dort könnten Kyrgios und Tomic bei einem eventuellen Aufeinandertreffen dann auf dem Platz prüfen, wer der bessere Tennisspieler ist.