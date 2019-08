Nicolas Cage über Karaoke-Video "Es war eine Art Urschrei-Therapie"

Nach dem Todestag des Sängers Prince ging der Schauspieler Nicolas Cage in eine Bar. Er schmetterte den Song "Purple Rain", brüllte ihn geradezu heraus. Aufnahmen davon kursieren im Netz. In den Videos sieht es nicht so aus, als hätte Cage Spaß dabei.

Im Magazin der "New York Times" hat er sich nun zu dem Video geäußert. Er ärgert sich offensichtlich darüber, dass die Clips verbreitet wurden: "Wer hat das getan? Wer hat das Tape verbreitet? Wer hat es verkauft?", fragt er.

Cage habe an dem Tag im April eigentlich nicht ausgehen wollen. Ein Freund habe ihn überredet, er habe gesagt, Cage könne nicht nur zu Hause sitzen. Also seien sie in eine Bar in Los Angeles gegangen, von der er wisse, dass dort nicht gefilmt werden darf.

Er sei in der Karaokebar gar nicht auf die Bühne gegangen, um zu singen. "Es war mehr so eine Art Urschrei-Therapie", sagt Cage. Auf die Frage, was er therapieren wollte, antwortet Cage: "Ich muss aufpassen, was ich preisgeben kann. Es gab kürzlich eine Trennung. Ich will eigentlich nicht darüber sprechen. Ich war ziemlich verärgert darüber, wie die Dinge abgelaufen sind."

Cage hatte die Maskenbildnerin Erika Koike im März in Las Vegas geheiratet. Später bestätigte Cage, die Ehe sei nach vier Tagen annulliert worden. Laut Medienberichten machte der 55-Jährige geltend, dass er bei der Eheschließung "zu betrunken" gewesen sei. Koike und er seien durch den Alkohol völlig berauscht gewesen. Er habe nicht gewusst, dass sich Koike noch in einer anderen Beziehung befinde.

"Man ist zu verwundbar"

Aus dem Skandal hat Cage Konsequenzen gezogen. "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben", sagte er dem Reporter der "New York Times", "an dem ich nicht mehr ausgehen will." Er glaube nicht, dass er sich je wieder entspannen könne, schon gar nicht in einer Karaokebar. "Man ist zu verwundbar."

Er wolle sich nicht beschweren, müsse das einfach akzeptieren. Doch nun wolle er lieber seine Arbeit und nicht sein Privatleben für sich sprechen lassen. "Ich will nirgendwo mehr hingehen. Ich will mein Aquarium ansehen, meine Seepferdchen, will Murakami-Bücher lesen und Bergman-Filme sehen."

Der Hollywoodstar hatte vor Koike drei Ehefrauen: Sechs Jahre lang war er mit Schauspielkollegin Patricia Arquette verheiratet, von 1995 bis 2001. Die Ehe mit Lisa Marie Presley, der Tochter von Elvis Presley, hielt 2002 nur dreieinhalb Monate. 2004 heiratete er die Restaurantmitarbeiterin Alice Kim, sie ließen sich im Jahr 2016 scheiden.