Den Wachstumsschub der Woche...

... erlebte Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Auf dem aktuellen Cover der französischen Illustrierten "Paris Match" ist Sarkozy ein gutes Stück größer als seine Gattin Carla. Tatsächlich ist das Verhältnis aber umgekehrt. Sarkozy ist mit 1,66 Meter Größe fast zehn Zentimeter kleiner als seine Frau.

Viele Nutzer kommentierten einen entsprechenden Instagram-Post des Magazins mit Verwunderung. Vorwürfe, das Bild sei bearbeitet worden, um das Größenverhältnis umzudrehen, dementierte die Zeitung jedoch.

Der Unterschied rühre daher, dass Sarkozy bei dem Fotoshooting auf einer Stufe gestanden habe - seine Frau jedoch nicht. Zum Beweis veröffentlichte "Paris Match" eine weitere Aufnahme der beiden - sitzend auf einer Treppe. Zumindest dort saßen beide auf gleicher Höhe.

Die Strafe der Woche...

... muss Tim Wiese zahlen. Das Bremer Amtsgericht hat den ehemalige Fußballnationaltorwart zu einer Strafe von 25.000 Euro verurteilt, weil er im Mai 2018 einen gehbehinderten Rentner beleidigt hatte.

Der damals 91-Jährige zeigte Wiese an. Der Ex-Fußballer hatte seinen Lamborghini vor einem Elektrofachmarkt in Bremen unberechtigt auf einen Behindertenparkplatz gestellt. Deshalb habe der Rentner nicht in sein Auto steigen können, sagte er. Als der Mann Wiese ansprach, kam es zum Streit. In dessen Verlauf bezeichnete Wiese den Rentner als "alten Sack" oder "müden Sack". Die genaue Äußerung war hinterher nicht mehr festzustellen.

Wiese bestritt den Vorwurf. Der frühere Fußballprofi sagte, das Urteil sei für ihn "reine Geldmacherei". Dieses ist noch nicht rechtskräftig. Er kann gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen.

Den Ärger der Woche...

... kassierte Hillary Duff. Die Schauspielerin hat ihrer kleinen Tochter Banks Violet Ohrlöcher stechen lassen. Das bestätigte die 31-Jährige unter einem Foto auf Instagram. Doch nicht allen User gefiel das.

"Die pochenden Schmerzen in ihren Ohren sind es nicht wert, auch, wenn sie glücklich und gut versorgt ist", schrieb ein Follower. Andere sprachen sogar von Kindesmissbrauch. Doch die Schauspielerin erhielt auch Unterstützung von Fans. "Ohren durchstechen lassen ist nicht so schmerzhaft, es ist nur das Geräusch der Pistole, was kleine Kinder erschreckt", so eine Userin.

Duff brachte ihre Tochter Banks Violet vor neun Monaten zur Welt. Die Schauspielerin hat zudem einen siebenjährigen Sohn.

Die Taufe der Woche...

... wird dieses Wochenende in der Privatkapelle von Schloss Windsor stattfinden. Der Buckingham-Palast teilte mit, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan am Samstag in einer "kleinen privaten Zeremonie" ihren Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor taufen lassen werden.

Die Taufpaten des Kleinen würden auf deren Wunsch nicht bekanntgegeben. Als sich die Herzogin beim Tennisturnier von Wimbledon zeigte, sorgten ihre beiden Begleiterinnen aus Studienzeiten für Gerüchte. Genevieve Hillis und Lindsay Roth sahen sich gemeinsam mit Meghan das Spiel von Serena Williams gegen Kaja Juvan an. Daraufhin wurde in britischen Medien spekuliert, ob Hillis und Roth womöglich einen ganz besonderen Einsatz vor sich haben.

Der Palast hüllt sich dazu weiterhin in Schweigen. Klar ist aber auf jeden Fall, welche Freundin von Meghan nicht Taufpatin wird: Serena Williams. Sie zerstreute die Gerüchte mit einem Satz: "Nein. Ich arbeite am Samstag." Dann tritt sie in Wimbledon gegen die Deutsche Julia Görges an.

Die Geburt der Woche...

... verkündete Sila Sahin-Radlinger. Die Schauspielerin und ihr Mann, Fußball-Profi Samuel Radlinger, haben das zweite Kind bekommen. "Hey hier sind wir! Endlich zu viert und total happy", schrieb die 33-Jährige auf Instagram. Das Paar hat bereits ein gemeinsames Kind: Sohn Elija wurde im Juli 2018 geboren.

Eine neue Schwangerschaft, wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes, sei so schnell eigentlich nicht geplant gewesen, sagte Sila-Sahin im Februar. "Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging."

Den Brief der Woche...

... schrieb Kyotos Bürgermeister. Daisaku Kadokawa schaltete sich in den Streit um den Namen einer neuen Unterwäschemarke von Kim Kardashian West ein. "Ich bitte Sie, die Entscheidung nochmals zu überdenken, Kimono als Namen für ihre Kollektion zu verwenden", schrieb er in einem auf Englisch verfassten Brief an den Reality-TV-Star aus den USA.

Die 38-Jährige wollte ihre neue figurformende Unterwäsche unter der Bezeichnung "Kimono" vermarkten. Obwohl sie den Begriff eher als Wortspiel mit ihrem Vornamen verstanden wissen will, hat sie sich damit in Japan einigen Ärger eingehandelt. Viele Japaner empfinden die Namenswahl als respektlos und haben für ihre Kritik eigens einen Hashtag geschaffen: #KimOhNo.

Wenig später beugte sich Kardashian dem öffentlichen Druck. Auf Instagram gab sie bekannt, dass sie sich einen neuen Namen für die Modelinie überlegen wolle. Welcher das sein wird, verriet die 38-Jährige gleichwohl noch nicht. "Ich melde mich bald wieder", schreibt Kardashian. "Danke für euer Verständnis und eure Unterstützung."

Die Hochzeit der Woche...

... feierten Sophie Turner und Joe Jonas. Keine zwei Monate nach ihrer Hochzeit in Las Vegas haben sich die "Game of Thrones"-Darstellerin und der Sänger erneut das Jawort gegeben.

Medienberichten zufolge fand die Zeremonie in einem Schloss im südfranzösischen Sarrians statt. Turners Trauzeugin soll ihre "GoT"-Kollegin Maisie Williams gewesen sein, die eigens von den Seychellen anreiste.