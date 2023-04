Am 30. April 2013 wurde Willem-Alexander zum König der Niederlande ernannt. Er stand in der Nieuwe Kerk in Amsterdam, den roten, mit Hermelin gefütterten Königsmantel um seine Schultern gehängt, und hob die Hand zum Schwur. Für ihn sei es eine fast unwirkliche Erfahrung gewesen, erinnert er sich nun in einem Podcast kur vor seinem zehnjährigen Thronjubiläum. Er habe sich die Frage gestellt: »Was tue ich hier um Himmels willen? Wer denkst du, dass du bist?«