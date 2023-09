Ganz die Mutter: In einem dunkelblauen Kleid von Königin Máxima, 52, hat die niederländische Prinzessin Alexia am Samstag ihren ersten offiziellen Arbeitsauftritt absolviert. Im Hafen von Rotterdam taufte die 18-jährige zweite Tochter von Máxima und König Willem-Alexander, 56, am Samstag ein Schiff auf den Namen »Vox Alexia«, wie das niederländische Adelsmagazin »Vorsten« (Fürsten) berichtete .