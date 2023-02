Singspiel auf dem Nockherberg Thomas Unger ist das neue Söder-Double

Auf dem Nockherberg gibt es einen neuen Söder: Der Schauspieler Thomas Unger (»Garmisch-Cops«) wird die Rolle des bayerischen Ministerpräsidenten übernehmen, wie die Paulaner-Brauerei am Donnerstag in München mitteilte. »Ich freue mich riesig auf mein Debüt am Nockherberg und beim Politiker-Derblecken. Das ist immerhin das bayerische Hochamt des Kabaretts«, sagte der 52-Jährige.