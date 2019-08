Wer Geschwister hat, weiß: Es gibt in der Regel keine längeren Beziehungen im Leben, mitunter auch keine intensiveren. Das gilt auch für manche Prominente, wie der Fall der Gallagher-Brüder zeigt: Einst erlangten sie mit Oasis großen Ruhm - bevor die Band am Zank der beiden zerbrach.

Wie schlecht es offenbar noch immer um das Verhältnis zwischen Liam und Noel Gallagher bestellt ist, zeigte sich nun: Im Gespräch mit einem Reporter des "Guardian" äußerte sich Noel Gallagher zur Frage, wie es um den familiären Frieden bestellt ist. Die Kurzfassung seiner Antwort: schlecht. Sehr schlecht.

Dabei ging es zunächst gar nicht um Gallaghers Familie. "Interviews sind ein Berufsrisiko", sagte der 52-Jährige in dem Gespräch mit der Zeitung. "Man sitzt in einem Raum mit irgendjemandem aus Stockholm, den du noch nie getroffen hast, und dann fragt er nach deiner Mutter. Das ist verdammt grotesk." Die ehrliche Antwort auf eine solche Frage laute: "Was geht Sie das an?"

"Aber die kluge Antwort ist immer: Ich mochte sie, bis sie Liam zur Welt brachte."

Was genau er damit zum Ausdruck bringen wollte, blieb zunächst unklar. Gallagher äußerte sich in der Folge zunächst über den britischen Oppositionsführer Jeremy Corbyn ("Ich trau ihm nicht"), den Brexit ("Ich find's lächerlich, dass wir die EU verlassen") - und die Klimakrise: "Klar, für meine Enkelkinder wird das schlimm. Aber die habe ich noch nicht getroffen. Sie könnten auch ein Haufen Mistkerle sein - wissen Sie, was ich meine?" Schließlich ging es dann aber doch wieder um seinen Bruder Liam.

Wann er ihn zuletzt gesehen habe? "Im Etihad-Stadion, als Manchester City vor drei Jahren Meister geworden ist. Immer, wenn ich ihn treffe, ist er sehr höflich, und man kann in seinen Augen sehen, dass er kurz davor steht, sich in die Hose zu machen."

Ob er Liams Musik kenne? "Ich höre mir seine Alben nicht an, weil ich seine Stimme nicht ausstehen kann. Aber ich hör's im Radio."

Was er dann über diese Songs denke? "Ich halte das für primitive Musik. Für primitive Menschen. Von einem primitiven Mann - der einem Haufen Songwriter primitive Aufträge gibt, die glauben, an einer Oasis-Sache beteiligt zu sein."

Ende 2017 hatte Liam Gallagher sich noch offen gezeigt für eine Versöhnung. "Zwischen uns ist wieder alles gut", twitterte er damals. Es wäre wenig überraschend, würde er dieses Friedensangebot spätestens jetzt zurückziehen.