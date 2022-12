In dem Spiel trug Tschirner laut eigener Aussage ein Hasenkostüm, Schneeschuhe und einen Staubwedelschwanz – und stürzte. »Bild « hatte zuerst über den Vorfall berichtet und ihn als »Horror-Unfall« bezeichnet. Der Sturz sei so schlimm gewesen, dass Tschirner nicht wieder aufstehen konnte. »Sofort kamen Sanitäter, um ihr zu helfen.« Voller Besorgnis konstatierte das Blatt: »Wer extreme Knie-Schmerzen und Verletzungen in dem Bereich kennt: übel!« Eine Kniescheibe sei ausgerenkt worden.