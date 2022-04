Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Tja. Was wird wohl passieren, wenn er den ganzen Laden einfach kauft? Ob er dann immer noch solche Bilder postet und auf Likes hofft? Wahrscheinlich schon. Elon Musk würde bestimmt auch dann noch ein Bild seines Hundes mit einem rosa Kapuzenpulli und bunten Eiern veröffentlichen, um zu zeigen, dass er Humor hat und im Grunde doch nur so ist wie wir alle. Mit dem klitzekleinen Unterschied natürlich, dass er, seitdem er der größte Aktionär von Twitter ist, auch noch an jedem unserer Posts verdient. Auch an Ostern.