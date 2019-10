Die Party der Woche...

O'zapft wars! O'zapft wars! Das Oktoberfest ist schon beinahe wieder vorbei. Zwei Wochen lang gaben sich die Promis in München den Bierkrug in die Hand, nun steht das letzte Wochenende an. Hier sind Schauspieler Jerry Hoffmann und Kollegin Aylin Tezel zwar noch nicht auf der Wiesn, aber auf dem Weg zum traditionellen Breakfast at Tiffany zu sehen - zusammen mit Tiffanys Managerin Sandra Mohsni (Mitte). CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Moderatoren-Urgestein Werner Schulze-Erdel und Rapper Kay One posieren auf dem Oktoberfest gemeinsam für die Kameras. Diese Freundschaft hätte man wohl nicht erwartet, aber Bier verbindet ja bekanntlich. Girlsclub: Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker mit Freundinnen auf dem Oktoberfest. Von links nach rechts: Moderatorin Franca Lehfeldt, Moderatorin Cathy Hummels, Model Shermine Shariver und Model Alessandra Meyer-Wölden. Riccardo Simonetti, Cathy Hummels und Franziska Knuppe bummeln über die Wiesn. (Ex-)Sportler unter sich: Die beiden (ehemaligen) Fußballer Patrick Owomoyela und Raphael de Souza feiern mit dem ehemaligen Tennisprofi Boris Becker im Käferzelt. Elyas M'Barek ist in München aufgewachsen. So ist es nicht verwunderlich, dass er schon am ersten Wochenende die Wiesn stürmte. Hier feiert er im Käfer-Zelt. Kollegen unter sich: Die gemeinsamen WM-Spiele von Jérôme Boateng und Miroslav Klose sind schon ein paar Jahre her, zum Feiern treffen sich die beiden ehemaligen Nationalspieler anscheinend trotzdem noch. Musikalischer Wiesn-Auftritt: Ende September sang Moderator Thomas Gottschalk auf der Bühne des Marstall-Festzelts "Marmor, Stein und Eisen bricht" sowie "Rockin' All over the World". Von Jamaika nach München: Olympia-Sprinter Usain Bolt ging gemeinsam mit seinem Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt zum Oktoberfest. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Silicon Valley zu Besuch in Bayern: Apple-Chef Tim Cook besuchte das Oktoberfest am zweiten Wiesn-Wochenende. Florian Silbereisen, Kronprinz des deutschen Schlagers, durfte auf der Wiesn natürlich nicht fehlen. Hier stößt er mit Moderator Kai Pflaume an.

Die Trennung der Woche...

Dünnes Dementi Liebe und Leidenschaft äußern Menschen unterschiedlich. Manche turteln in der Öffentlichkeit, bei anderen ist selten mehr als ein keuscher Kuss zu sehen. Doch die Zuneigung, die Reality-TV-Star Kylie Jenner zu Rapper Travis Scott zeigte, könnten selbst eher zurückhaltende Menschen als unterkühlt auffassen. Nach Berichten über eine angebliche Trennung von Scott schrieb die 22-Jährige auf Twitter schlicht: "Travis und ich verstehen uns sehr gut." Halbherziger lässt sich ein Dementi kaum formulieren. Sie ergänzte es um die Worte: "Unser Hauptaugenmerk ist jetzt Stormi. Unsere Freundschaft und unsere Tochter haben Vorrang." US-Medien hatten zuvor über das Liebes-Aus des Paares spekuliert. Tochter Stormi war im Februar 2018 zur Welt gekommen - und elektrisierte Menschen weltweit. Kylie ist das jüngste Mitglied des Jenner-Kardashian-Familienclans, der derzeit wohl berühmtesten TV-Familie der USA. Vor einigen Jahren startete das Model seine eigene Kosmetik-Marke, die sie zur weltweit jüngsten Milliardärin machte. Im April hatte Jenner auf dem Coachella-Musikfestival noch den Jahrestag ihrer Beziehung zu Scott gefeiert. Dort waren sich beide vor zweieinhalb Jahren erstmals nähergekommen. Hier ist der Musiker bei einem Auftritt mit Big Boi im Februar zu sehen.

Das Geständnis der Woche...

...hat Angelina Jolie abgelegt. Im Vorfeld ihres neuen Films "Maleficent 2", in dem sie wieder die wilde und böse Fee spielt, hat sie zugegeben, dass sie sich in den vergangenen Jahren alles andere als frei gefühlt habe.

Beschädigt, klein und eingekreist Für jede Filmrolle müsse man etwas in sich selbst aktivieren, das sagen viele Schauspieler. Angelina Jolie spielt nun zum zweiten Mal die böse Fee "Maleficent". Die Ähnlichkeit zu der wilden, freien Filmfigur sei in den vergangenen Jahren eher gering gewesen, sagte Jolie nun. Vor drei Jahren trennte sich die 44-Jährige von ihrem Ehemann Brad Pitt. Die beiden haben sechs gemeinsame Kinder, um die ein Sorgerechtsstreit tobte. "Es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, da habe ich mich nicht frei gefühlt", sagte die Schauspielerin. Das habe sie vor der Öffentlichkeit verborgen. "Aber ich fühlte mich nicht sicher, ich fühlte mich beschädigt und klein und eingekreist." Von der wahren Liebe hat die UN-Botschafterin auch nach dem Rosenkrieg noch konkrete Vorstellungen: "Die wahre Liebe bringt das Beste von uns hervor. Du schätzt den anderen, du bist loyal zu ihm und du bist bereit für ihn zu kämpfen."

Der Sparfuchs der Woche...

Die schwäbische Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes arbeitet als Moderatorin und Schauspielerin, zusätzlich verdient sie Geld mit Werbeverträgen - genug offenbar, um einiges zurückzulegen. Sie investiere regelmäßig Geld strategisch, sagte die 38-Jährige nun. Dieses Foto zeigt sie 2010 bei der Verleihung des Musikpreises VIVA Comet in Oberhausen. "Während sich einige, meist männliche Kollegen, ihr drittes Auto gekauft haben, habe ich größere Summen, etwa aus Werbedeals, immer sofort in Immobilien gesteckt, damit ich theoretisch von den Mieteinnahmen leben könnte", sagte Ulmen-Fernandes. Das hat offenbar auch mit ihrem Kollegen und Ehemann Christian Ulmen zu tun: "Es war mir wichtig, nie von einem Mann abhängig zu sein, sondern mich selbst ernähren zu können", sagte die frühere Viva-Moderatorin. Sie habe indische und schwäbische Wurzeln und somit die Sparsamkeit quasi von beiden Seiten in die Wiege gelegt bekommen, so Ulmen-Fernandes - und schon früh an ihre Rente gedacht. Mit Ulmen ist die Moderatorin seit 2011 verheiratet, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Ulmen-Fernandes schreibt inzwischen als Autorin und Kolumnistin und macht sich gegen Geschlechterklischees stark. In der Serie "Jerks" verkörpert das reale Paar Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes ein schon getrenntes Paar.

Der Tippfehler der Woche...

...ist Ivanka Trump unterlaufen - jedenfalls wenn man Mark Hamills Version glaubt. Die Tochter von Donald Trump veröffentlichte ein Familienfoto, auf dem offenbar eines ihrer Kinder ein "Stormtrooper"-Kostüm trägt. Dazu schrieb sie: "The Force ist strong in my family.", also "Die Macht ist stark in meiner Familie."

Damit spielte Ivanka Trump wohl auf ein berühmtes "Star Wars"-Zitat aus "Die Rückkehr der Jedi-Ritter an", in dem Luke Skywalker genau diesen Satz zu Prinzessin Leia sagt. Ivankas Post erhielt Tausende, zum Teil kritische Kommentare.

Selbst Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill meldete sich zu Wort - allerdings wenig schmeichelhaft. "Sie haben Betrug falsch geschrieben", twitterte der Schauspieler. Im Englischen besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Worten Macht, "Force", und Betrug, "Fraud".

Papa der Woche...

...ist Ricky Martin. Beim Human Rights National Dinner gab der Sänger bekannt, dass er wieder Vater wird - es ist sein viertes Kind. Schon 2008 brachte eine Leihmutter seine Zwillinge Valentino und Matteo zur Welt, mit Ehemann Jwan Yosef bekam er in diesem Jahr eine Tochter namens Lucia.

"Ich liebe große Familien", sagte Martin auf der Veranstaltung, bei der ihm eine Auszeichnung für sein Engagement gegen Kinderhandel überreicht wurde. Besonderen Dank richtete er dann auch an seine Familie: "Mein Mann Jwan, ich liebe dich", sagte der 47-Jährige. Dann wandte er sich an seine Söhne, die der Veranstaltung beiwohnten. "Ihr seid meine ganze Stärke, ihr inspiriert mich jeden Tag, ihr motiviert mich, das weiterzumachen, was ich tue und ihr seid großartige Kinder", sagte Martin.