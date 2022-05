50 Bewerber, aber keiner passt Doppelgänger-Agentur sucht verzweifelt nach Scholz-Double

Seit 1998 vermittelt eine Agentur Doppelgänger von Prominenten an Film, Fernsehen und Firmen. Für die Rolle des Bundeskanzlers passt aber bislang immer noch kein Bewerber. In einem Fall scheiterte es am Gewicht.