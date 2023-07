Olaf Scholz übers Lesen »Ich hatte mal eine intensive Science-Fiction-Phase«

Diese scheinen recht weitgefächert zu sein: »Ich lese einfach sehr gerne. Mal mehr, mal weniger, mal sind es mehr Romane – dann wieder mehr Sachbücher. Die Phasen wechseln sich ab«, sagte er. Allerdings – so räumt der Kanzler ein – er lese »längst nicht mehr so viel wie früher«. Es gebe Tage, die so voll seien, dass er sich nicht auf die Lektüre konzentrieren könne. Mehr als im Alltag lese er im Urlaub.