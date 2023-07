Zuletzt hatten wiederholte Randale in Berliner Freibädern für Schlagzeilen gesorgt. Der Berliner Senat kündigte daher am Donnerstag ein Bündel an Maßnahmen an, darunter den Einsatz von mobilen Polizeiwachen. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich zuvor für Polizeipräsenz in Freibädern ausgesprochen.