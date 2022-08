Newton-John war 1992 erstmals an Brustkrebs erkrankt. Seither engagierte sie sich für die Krebsforschung und Früherkennung. 2017 waren bei der Sängerin und Schauspielerin Brustkrebs-Metastasen in der Wirbelsäule diagnostiziert worden. 2018 wurde ein erneuter Rückfall öffentlich. Am Montagabend wurde über ihren Instagram-Account mitgeteilt, dass Newton-John am Morgen im Kreis ihrer Familie friedlich aus dem Leben geschieden sei.