"Grease"-Auktion Olivia Newton-Johns Lederoutfit erzielt mehr als 400.000 Dollar

Das legendäre Lederoutfit, das Olivia Newton-John in "Grease" als Sandy Olsson trug, brachte bei einer Auktion in Los Angeles am Samstag 405.700 Dollar ein (rund 360.000 Euro).

Die schwarze Jacke und die zugehörige hautenge Lederhose der britisch-australischen Schauspielerin und Sängerin gingen für 243.200 und 162.500 Dollar an den jeweils Meistbietenden, berichtet das Auktionshaus Julien's: etwa doppelt so viel wie erwartet. Bei der Versteigerung weiterer Objekte und Andenken aus dem Fundus des Stars kamen nochmals Zehntausende Dollar zusammen.

Die 71-Jährige wollte die Erinnerungsstücke aus ihrer Karriere für einen guten Zweck versteigern lassen. Ein Großteil des Erlöses geht in ein von Newton-John gegründetes Krebszentrum in Australien. 1992 war sie selbst an Brustkrebs erkrankt, der später erneut ausbrach. Im vergangenen Jahr wurde ein Tumor in ihrer Wirbelsäule diagnostiziert.

DPA Newton-John mit "Grease"-Outfit: Mehr als 400.000 Dollar brachte die Auktion in Los Angeles

In der Kino-Adaption "Grease" (deutscher Alternativtitel: "Schmiere"), ihrem Durchbruch zum internationalen Film- und Popstar, war Olivia Newton-John 1978 an der Seite von John Travolta aufgetreten, der zuvor mit dem Tanzfilm "Saturday Night Fever" berühmt geworden war.

Später stand sie für das Fantasy-Musical "Xanadu" auf Rollschuhen vor der Kamera und hatte mit ihrem Album "Physical" und dem erfolgreichen Titelsong einen Nummer-eins-Hit.