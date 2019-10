Irgendwann kommen auch Superstars in eine Lebensphase, in der sich die Prioritäten noch einmal grundsätzlich ändern: Während etwa Erinnerungsstücke an die großen Momente der eigenen Karriere finanziell immer wertvoller werden, verlieren sie offenbar an persönlichem Wert.

So erging es zumindest Olivia Newton-John. "Ich habe im Lauf der Jahre verstanden, vor allem beim Anschauen meiner Sachen, dass Sachen nichts Wichtiges sind", sagte die Künstlerin nun. Aus dieser Erkenntnis zieht die 71-Jährige Konsequenzen: Mehr als 500 Erinnerungsstücke aus ihrer Karriere werden am Samstag im Auktionshaus Julien's in Beverly Hills versteigert.

Erstanden werden können unter anderem das Originalskript des legendären Musicalfilms "Grease", der sie 1978 an der Seite von John Travolta weltberühmt machte - geschätzter Preis des Dokuments: 4000 Dollar. Außerdem im Angebot: das pinkfarbene Kleid, das Newton-John bei der "Grease"-Premiere trug, sowie eine Jacke, die ihr die Filmcrew damals geschenkt hatte.

Versteigert werden zudem die schwarze Lederjacke und die enge Hose, die Newton-John in der Rolle der Sandy Olson in "Grease" trug. Das Auktionshaus rechnet damit, dass für das Outfit 200.000 Dollar geboten werden. Dabei ist vor allem eines der Kleidungsstücke kaum noch als solches zu gebrauchen: "Die Hose hat einen kaputten Reißverschluss und ich musste da reingenäht werden, weil sie noch aus den Fünfzigern waren", sagte Newton-John.

"Es hat mich einige Monate gekostet, mich durch all die Kisten und Vorratsbehälter zu sortieren", sagte sie weiter. Es habe ihr aber Freude bereitet - auch, weil die Auktion einer wichtigen Sache diene: Die Erlöse sollen dem "Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre" im australischen Melbourne zugute kommen - einer von der Sängerin mit aufgebaute Einrichtung für Krebskranke.

Das Thema betrifft Newton-John selbst: Anfang des Jahres hatte sie öffentlich gemacht, dass bei ihr bereits zum dritten Mal seit 1992 Krebs diagnostiziert worden sei. In einem Interview schilderte sie, wie weit die Krankheit sich in ihrem Körper ausgebreitet und die Knochen geschwächt habe.

Gerüchte über einen angeblich dramatisch schlechten Gesundheitszustand hatte Newton-John allerdings dementiert. US-Nachrichtenportale hatten berichtet, Newton-John habe nur noch wenige Wochen zu leben. "Es war seltsam, von meinem eigenen Tod aus der Presse zu erfahren", sagte sie wenig später in einem Interview.

Newton-John verkaufte in ihrer Gesangskarriere etwa hundert Millionen Platten und gewann vier Grammys.