In einer Instagram-Story fragte der Musiker (»Mach den Bibo«) seine Follower rhetorisch nach Gemeinsamkeiten zwischen seinen Freunden: »Wisst ihr eigentlich, was Jan Böhmermann und Fynn Kliemann gemeinsam haben?« »Ich hab beide schonmal in ihrer Küche weinen sehen«. Schulz schrieb, offenbar mit Bezug auf Kliemann, er habe gesehen, »was wochenlanger, öffentlicher Druck mit Menschen anrichtet«. »Es ist schlimm und ich wünsche das wirklich niemandem«.