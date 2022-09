Wir können es alle schaffen: Reich werden, ohne reguläre Arbeit, nur mit ein paar Stunden Zocken an den Finanzmärkten. Das ist zumindest das Versprechen, das selbst ernannte Investment-Gurus abgeben. Sie werben für Online-Kurse und exklusive Chatgruppen, der Zutritt ist kostenpflichtig. Sie ködern vor allem junge Menschen, mit Hochglanz-Fotos auf Instagram und motivierenden Videos auf TikTok.

Wenn sie nicht gerade ihren angeblichen Reichtum zur Schau stellen, Luxusautos, Uhren, Reisen in die Sonne – dann posten die Gurus Tabellen und Grafiken, die abenteuerliche Kursgewinne dokumentieren sollen. Angeblich 40 Prozent Gewinn, mit einem schnellen Deal, abgewickelt an nur einem Tag: Das ist in dieser Szene keine Seltenheit – das ist die Regel.

Um diese Szene geht es in dieser Episode. Wir sprechen mit einem Trainer, der seinen Schülern das richtige Gewinner-Mindset vermitteln will, und beleuchten mit dem Journalisten Mitsuo Iwamoto eine Masche, die streng genommen kein Schneeballsystem ist, aber ähnlich aufgebaut ist. Am Ende werden aber nur einige Menschen tatsächlich reich.