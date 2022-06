Osnabrück 99 Jahre alte Zwillinge sterben am selben Tag

In der Großfamilie Rost hätten die am 17. März 1923 in Schüttorf geborenen Männer mit ihren Frauen nur »das Kleeblatt« geheißen, sagte eine der Töchter, Edina Rost: »Weil sie zu viert so eng waren.« Sogar die Initialen der Vornamen seien bei beiden Paaren mit L und F gleich gewesen. Innerhalb von drei Monaten seien alle vier gestorben. »Wie ein Kartenhaus, das keinen Halt mehr hat, wenn eine Karte wegfällt«, sagte die andere Tochter, Hanna Rost.