Im vergangenen Jahr erschien die Serie »Pam & Tommy«: In acht Folgen erzählt sie, wie in den Neunzigerjahren ein privates Sextape von Pamela Anderson und ihrem damaligen Ehemann Tommy Lee ins Internet gelangte. Nicht beteiligt an dem Projekt: die beiden selbst. Schon damals wurden Stimmen laut, die sagten, dass Anderson nicht glücklich über die Serie sei. Nun will die 55-Jährige offenbar mit ihrer Autobiografie und einer Netflix-Dokumentation ihre Sicht der Dinge erzählen.