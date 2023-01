Schlaflosigkeit seit dem Weltjugendtag in Köln 2005

In dem Brief heiße es wörtlich, das »zentrale Motiv« des Rücktritts »war die Schlaflosigkeit, die mich seit dem Weltjugendtag in Köln ununterbrochen begleitete«. Der Weltjugendtag in Köln hatte im August 2005 stattgefunden. Die »starken Mittel«, die ihm sein damaliger Leibarzt ohne Bedenken verschrieben habe, hätten auch zunächst gewirkt und seine »Verfügbarkeit« als Papst garantiert.