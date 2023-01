Am vergangenen Mittwoch hatte Franziskus die Öffentlichkeit bei seiner Generalaudienz über den verschlechterten Gesundheitszustand Benedikts XVI. informiert und um Gebete für seinen »sehr kranken« Vorgänger gebeten.

Franziskus empfiehlt einen guten Vorsatz

In seiner Predigt am Sonntag ging Franziskus anlässlich des Welttages für den Frieden besonders auf die Leidtragenden von Kriegen ein. »Bitten wir die Mutter Gottes in besonderer Weise für die Kinder, die leiden und nicht mehr die Kraft zum Beten haben, für die vielen Brüder und Schwestern, die in weiten Teilen der Welt von Krieg betroffen sind«, sagte der 86 Jahre alte Argentinier. Die Menschen hätten die Festtage in Dunkelheit und Angst inmitten von Gewalt und Gleichgültigkeit verlebt.