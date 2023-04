Am Mittwoch war der 86-Jährige mit Atemproblemen in die Poliklinik Gemelli in Rom gebracht worden. Der Papst litt an einer Bronchitis. Eine Infusion mit Antiobiotika sei gut angeschlagen, berichtete das medizinische Team von Franziskus. In diesem März hatte der Papst sein zehnjähriges Jubiläum an der Spitze der Kirche begangen.