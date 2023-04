»Und jeden Abend ein Schaumbad!«, ergänzte Hilton. Beim Kochen würden sie miteinander tanzen, so Reum.

Das Paar hatte im Januar bekannt gegeben, dass sie per Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Mit dem Kind fühle ihr Leben sich so komplett an, schwärmt Hilton: »Ich liebe dieses Baby einfach so sehr.«