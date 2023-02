Hilton und ihr Mann Carter Reum hatten im Januar bekannt gegeben, dass sie per Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Mit dem Kind fühle ihr Leben sich so komplett an, schwärmt Hilton nun: »Ich liebe dieses Baby einfach so sehr.«

Hilton und Reum sind seit Dezember 2019 ein Paar und hatten im November 2021 geheiratet.