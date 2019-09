Patricia Arquette hätte guten Grund gehabt, sich uneingeschränkt zu freuen. Für ihre Nebenrolle in der Serie "The Act" erhielt sie einen Emmy. Doch die US-Schauspielerin nutzte ihre Dankesrede bei der Preisverleihung für einen emotionalen Appell zur Gleichberechtigung von Transgender-Menschen und für das Gedenken an ihre Schwester Alexis Arquette, die 2016 im Alter von 47 Jahren nach längerer Krankheit starb.

"Ich trauere jeden Tag meines Lebens, Alexis, und ich werde den Rest meines Lebens für dich da sein, bis wir die Welt verändern, damit Trans-Menschen nicht verfolgt werden", sagte Patricia Arquette der "New York Times" zufolge bei der Preisverleihung. Sie sei dankbar, mit 50 mitten im Leben zu stehen. "Das ist großartig, aber in meinem Herzen bin ich so traurig. Ich habe meine Schwester Alexis verloren."

Forderung nach Jobs für Transmenschen

Alexis Arquette trat in mehreren Filmen auf, darunter in "Letzte Ausfahrt Brooklyn", aber auch "Pulp Fiction". In "Eine Hochzeit zum Verlieben" stellte sie den androgynen Sänger Boy George dar. Geboren als Robert Arquette begann sie bereits früh, als Frau zu leben. Mit Ende 30 ließ sie sich operieren, ihre Geschlechtsumwandlung wurde im Film "Alexis Arquette: She's My Brother" 2007 dokumentiert.

"Transmenschen werden immer noch verfolgt", sagte ihre Schwester Patricia Arquette nun bei der Preisverleihung, auch im Arbeitsleben. Sie rief Arbeitgeber daher dazu auf, auch ihnen Jobs zu geben. Die Vorurteile, die wir überall haben, müssen wir loswerden.