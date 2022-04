Daniel Auster, Sohn des berühmten US-amerikanischen Autors Paul Auster, ist tot. Er starb offenbar durch eine Überdosis Drogen, wie mehrere US-Medien berichten, darunter die »New York Times«. Der 44-Jährige wurde demnach am 20. April bewusstlos in einer New Yorker U-Bahn-Station gefunden und starb am Dienstag in einem Krankenhaus.