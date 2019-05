Paul Breitner rüffelt die Männer "Dumm" wenn es um die Vorsorge geht

Fußballlegende Paul Breitner ist offenbar unzufrieden mit der Vorsorgementalität seiner Geschlechtsgenossen. "Der Mann an sich ist, was medizinische Vorsorge angeht, dumm", sagte er beim Felix Burda Award am Sonntagabend in Berlin.

"Er meint, er braucht das nicht", sagte der 67-Jährige. "Frauen gehen einfach, wir Männer aber sagen, wir hätten das nicht nötig". Er ist dabei offenbar eine Ausnahme: "Ich war schon sechsmal bei der Darmkrebsvorsorge, das erste Mal mit 45. Meine Frau auch", sagt er.

Er lasse sich den Darm ohne Narkose spiegeln: "Das bisschen Schmerz ist lächerlich." Er sei kerngesund, dennoch gehe er im Januar wieder routinemäßig zur Vorsorge.

Breitner spielte für die Nationalmannschaft und wurde 1974 Weltmeister. Mit dem FC Bayern München gewann er mehrfach die deutsche Meisterschaft. Er spielte auch für Real Madrid und Eintracht Braunschweig.