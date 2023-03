Paul Grant hatte im Laufe seines beruflichen Lebens einige Nebenrollen in größeren Produktionen. So war der Kleinwüchsige als Ewok in »Star Wars« zu sehen, sowie als Kobold im ersten »Harry Potter«-Film. Nun ist er an einem der berühmtesten Drehorte der Potter-Reihe verstorben: Der Bahnhof Kings Cross ist in der fiktiven Geschichte der Abfahrtsort des Hogwarts-Expresses.