Staatsanwaltschaft legte Berufung ein

Oscar-Preisträger Haggis wurde am 19. Juni im süditalienischen Ostuni in Apulien festgenommen, unter dem Verdacht, eine Ende 20-jährige Britin drei Tage lang in einem Hotel sexuell genötigt zu haben. Er blieb zunächst in Hausarrest, bis die Ermittlungsrichterin in Brindisi ihn nach einem Beweisverfahren wieder frei ließ. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen mittlerweile laut Medienberichten Berufung ein und begründete dies mit der Gefahr einer Wiederholung der Tat.