Klatsch & Knatsch Titel, Texte, Temperamente

Die Anekdote der Woche...

... der Milliardär der Woche...

"Damit ihr es alle kapiert" Im August zierte der US-Rapper Kanye West noch das Cover des "Forbes"-Magazins - und erwähnte die Zeitschrift sogar in seinem Song "Jesus Is King". Doch nun scheint das Magazin mit seinem Reichen-Ranking den 42-Jährigen verärgert zu haben. Der Grund: Er steht nicht auf der Liste. Der Rapper machte seinem Unmut laut "Forbes" auf einem Event in New York Luft: "Als ich mit 'Forbes' geredet habe, habe ich ihnen einen Beleg über 890 Millionen gezeigt, und sie nennen mich trotzdem nicht 'Milliardär'." Warum sich der Rapper (hier mit seiner Frau Kim Kardashian) erst jetzt zu dem Ranking äußerte, sagte er nicht. Dem Magazin entging die unmissverständliche Botschaft aber nicht: Es reagierte auf die Entrüstung des Rappers und erklärte, warum er es nicht in das Ranking geschafft habe. Die Ausgabe, die das Ranking enthalte, erscheine einmal jährlich, in der Regel im Frühjahr. "Als wir Anfang 2019 Wests Vermögen betrachteten, haben wir es auf 240 Millionen Dollar geschätzt", heißt es. Zudem erinnerte sich der Autor, der auch die im August erschienene Titelgeschichte zu West schrieb, nicht an den erwähnten Beleg über 890 Millionen Dollar. Allein das wäre aber ohnehin nicht genug, um den Milliardärstatus des Rappers zu beweisen. Kanye West und Kim Kardashian haben gemeinsam vier Kinder: die im vergangenen Jahr geborene Chicago, den dreijährigen Saint, das fünf Jahre alte Mädchen North - und den erst im Mai zur Welt gekommenen Sohn Psalm. Hier ist das Paar im Jahr 2015 in New York mit Tochter North zu sehen - die ist inzwischen fünf Jahre alt. West und Kardashian sind seit 2014 verheiratet, das Paar hat in diesem Jahr seinen fünften Hochzeitstag gefeiert.

Die Unterstützung der Woche...

Die Solidarisierung Seit Wochen arbeiten sich britische Boulevardmedien an Herzogin Meghan ab - was diese zu einer Stellungnahme veranlasste: Sie leide sehr unter den Nachstellungen aufdringlicher Reporter. Nun hat sich Hillary Clinton an die Seite der Herzogin gestellt. Dem Radiosender BBC Radio 5 Live sagte die 72-Jährige: "Ich möchte sie umarmen und ihr sagen: 'Halte durch und lass dich von den bösen Typen nicht fertigmachen.'" Was einige Medien verbreiten dürften, zerreiße ihr das Herz, sagte Clinton. Meghan, die mit Prinz Harry verheiratet ist, sei eine zauberhafte junge Frau: "Sie verliebt sich, er verliebt sich in sie. Jeder sollte das feiern, weil es eine klare Liebesgeschichte ist." Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten kürzlich für einen Dokumentarfilm ein ausführliches Interview gegeben - und darin deutlich gemacht, dass ihre Rolle auch belastend sei. Dabei sprach Harry erstmals auch über die seit Monaten anhaltenden Gerüchte, es gebe zwischen ihm und seinem älteren Bruder William Streit. "Wir befinden uns momentan sicherlich auf unterschiedlichen Wegen", sagte der 35-Jährige. Auf die Frage, wie sie mit dem Druck in ihrem Leben fertig werde, sagte Meghan: "Nicht viele Leute haben gefragt, ob es mir gut geht." Die Frage, ob die vergangenen zwei Jahre "wirklich ein Kampf" waren, bejahte die 38-Jährige: Jede Frau, insbesondere wenn sie schwanger sei, sei verletzlich. Zuletzt hatten die Royals eher mit solchen schönen Bildern Schlagzeilen gemacht: Prinz William und seine Frau Kate besuchten kürzlich Pakistan.

Den Familienzuwachs der Woche...

Leid und Glück einer Familie Morgan und Bode Miller (hier im Jahr 2017 in Louisville) sind wieder Eltern geworden: Die Sportlerin brachte am 8. November zwei Jungen zur Welt, wie das Paar nun bekanntgab. "Zwillinge! Eineiige Zwillinge! Ich könnte nicht aufgeregter sein, dass diese schöne Familie, die ich und meine Frau erschaffen haben, wächst", hatte der 42-Jährige Ex-Skistar im August auf Instagram geschrieben. Die Millers waren erst im Oktober vergangenen Jahres Eltern eines Jungen geworden. Wenige Monate zuvor war die 19 Monate alte Tochter der Millers unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Emeline Grier ertrank in einem Swimmingpool eines Nachbarn. "Wir sind am Boden zerstört. Unser kleines Mädchen Emmy ist gestern von uns gegangen", schrieb Miller über den Vorfall. Die Geburt der Zwillinge verlief unerwartet schnell - so schnell, dass nicht einmal die Hebammen rechtzeitig zur Hausgeburt eintrafen: "Als sie ankamen, hielten meine Mutter und ich die Babys schon in den Armen", sagte Bode Miller. Bode Miller gilt als der bisher erfolgreichste US-Skifahrer. Der heute 42-Jährige gewann 33 Weltcuprennen und wurde viermal Weltmeister. Sein sportlicher Höhepunkt war der Gewinn der Goldmedaille in der Super-Kombination 2010 in Vancouver. Miller bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi: Bei den Winterspielen von Pyeongchang im vergangenen Jahr war er als Experte des TV-Senders Eurosport tätig.

Die Trennung der Woche...

Die Ehre der Woche...

"Es ist viel Druck" Die US-Zeitschrift "People" hat den Musiker John Legend ("All of Me") zum "Sexiest Man Alive" gekürt. "Ich war begeistert, aber gleichzeitig hatte ich ein bisschen Angst, weil es viel Druck ist", sagte Legend dem Magazin nach der Entscheidung. "Alle werden mich auseinandernehmen und schauen, ob ich sexy genug bin, um diesen Titel zu führen." Verheiratet ist Legend seit 2013 mit Model Chrissy Teigen. Das Paar hat eine Tochter und einen Sohn. Es ist nicht Legends erste Auszeichnung: Mit dem Gewinn eines Emmys im vergangenen Jahr erlangte er den sogenannten EGOT-Status. Er hat einen Emmy, mehrere Grammys, einen Oscar und einen Tony-Award im Schrank stehen. Das schafften nur wenige andere. Legends Ehefrau reagierte ebenfalls mit Humor. "Mein Geheimnis ist gelüftet. Ich habe meinen Traum erfüllt, einmal mit dem Sexiest Man Alive zu schlafen. Eine Ehre", schrieb die 33-jährige Teigen auf Twitter. Einen Tweet ihres Mannes zu dem Titel kommentierte sie mit: "Ab jetzt geht es nur noch bergab." Zu seiner jüngsten Auszeichnung sagte Legend mit der Frage kokettierend, ob er ein würdiger Nachfolger des vorherigen Titelträgers sei: "Ich folge auch auf Idris Elba, was nicht fair und nicht nett mir gegenüber ist." Schauspieler Elba war im vergangenen Jahr von "People" zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden. "Sexiest Man Alive" 2017: Blake Shelton "Sexiest Man Alive" 2016: Dwayne Johnson "Sexiest Man Alive" 2015: David Beckham "Sexiest Man Alive" 2014: Chris Hemsworth "Sexiest Man Alive" 2013: Adam Levine "Sexiest Man Alive" 2012: Channing Tatum "Sexiest Man Alive" 2011: Bradley Cooper "Sexiest Man Alive" 2010: Ryan Reynolds

