In den Sechzigerjahren schrieben sie mit den Beatles gemeinsam Musikgeschichte, in den vergangenen Jahren waren sie jedoch nur ab und zu gemeinsam zu sehen: Nun hat Paul McCartney während eines Konzerts in Los Angeles zur Überraschung der Fans Ringo Starr auf die Bühne geholt.

"Ich liebe dich", sagte McCartney, als sein ehemaliger Bandkollege am Samstagabend auf die Bühne kam, ihn umarmte und sich ans Schlagzeug setzte. Die beiden letzten noch lebenden Beatles spielten zusammen die Nummern "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" und "Helter Skelter".

McCartney ist derzeit mit seiner "Freshen Up"-Tour unterwegs in Nordamerika. Im Dodger-Stadion in Los Angeles spielte er mehr als drei Stunden lang seine größten Hits.

Später veröffentlichte McCartney auf Instagram ein Foto und schrieb: "Wiedervereinigt mit meinem Freund." Der 79 Jahre alte Starr wiederum postete auf Instagram: "Die vergangene Nacht war großartig. Liebe dich, Mann. Frieden und Liebe."

Paul McCartney ist mittlerweile 77 Jahre alt. Das hält den ehemaligen Sänger der Beatles nicht davon ab, Konzerte zu geben. Legendär sind die Auftritte in seiner Heimatstadt Liverpool - so wie zuletzt im Dezember vergangenen Jahres vor 11.000 Zuschauern.